الاستحقاقات وموازين القوى

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت"، أشار خليل نصر الله الى أنه عندما طرحت تلك المعادلة التي كانت مرتبطة بالاجابة على مايريده لبنان الرسمي والمسألة الثانية هي الضمانة بما يتعلق بالتنقيب لانه قد يكون بمرحلة معينة في أن يكون الاسرائيلي يستخرج، أن تأخذ الحلول التي تريدها لكن لا تنقب، لانه له علاقة بشركات أخرى.

ولفت خليل نصر الله الى أنه عندما وضعت هذه المعادلة فكانت قد وضعت ليست فقط لأيلول بل هي أيضا الى ما بعد أيلول وبعد ذلك، فهي معادلة طويلة الأمد وليست معادلة آنية، ولكن يوجد شيء منها له علاقة بالآنية وان الاجواء الآن توجد برودة اسرائيلية كانت موجودة في المراحل الماضية بعد عملية المسيرات وما سبقها وما بعده بقليل تحرك الملف الاسرائيلي ليا من هذه البلادة وهو المتقدم بالتصلب على الأمريكي بأشواط والأمريكي يحقق ما يريده الاسرائيليون المتعلق بهذا الملف.

يسلط برنامج "استوديو بيروت "، الضوء على ازدحام الاستحقاقات الدستورية والمفصلية في بلد ازدحمت فيه الازمات وتدخلت الاولويات، لبنان الذي زج قصرا في درب الآلام لسنوات ثلاث خلت دخل اليوم في تنافس في لعبة الوقت الذي بات يداهم الاستحقاقات، حيث يبدأ بملف الترسيم والمفاوضات شبه المتعثرة.

ويناقش برنامج"استوديو بيروت "، ما يجري في ظل تباين وجهات النظر مع الكيان الاسرائيلي والذي يبدو مطلع ايلول سبتمبر حاسما فيه سلما أم حربا، ولا ينتهي باستحقاقات الانتخابات الرئاسية التي يتهددها فراغ يقضي على ما تبقى من آمال اللبنانيين وما بين الاستحقاقين ولادة متعثرة لحكومة يقفل غيابها أبواب الا\صلاح وما بني من آمال لاخراج البلد من نفق الازمات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكل ذلك ليس بعيدا عن التطورات الاقليمية والدولية التي لطالما كان للبنان نصيب فيها وان كان الامين العام وجه البوصلة باتجاه كاريش لا باتجاه فيينا فالبوصلة الحقيقية المصلحة اللبنانية.

ونبحث في هذا البرنامج في استشراف المستقبل القريب للاستحقاقات وتحليلها وفقا لموازين القوى.

وسلط البرنامج الضوء على ما أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال وضع الحجر الأساس لـ"معلم جنتا السياحي الجهادي"، أن "موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي الايراني لا من قريب ولا من بعيد سواء وقع من جديد الاتفاق النووي أو لم يوقع".



وأضاف "إذا جاء الوسيط الأميركي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به "رايحين على الهدوء" سواء وُقّع الاتفاق النووي أو لم يُوقّع"، مستطرداً "سواء وُقّع أو لم يوقّع الاتفاق النووي الايراني فاذا لم يُعطَ للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن "رايحين على التصعيد".

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