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يزبك: نعم للاستعجال بترسيم الحدود وأخذ الحقوق كاملة من موقع

يزبك: نعم للاستعجال بترسيم الحدود وأخذ الحقوق كاملة من موقع
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

تساءل الوكيل الشرعي العام لآية الله السيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك عن معاناة المواطنين اللبنانيين.

العالم- لبنان

وقال الشيخ يزبك في خطبته بمقام السيدة خولة (سلام الله عليها) في بعلبك: "أما كفى المتلاعبون بكرامة الناس؟ لا تنتهي طوابير الذل على أبواب الأفران، حتى يفرضوا طوابير على محطات المحروقات، ناهيك عن المعاناة في تحصيل الدواء والمواد الغذائية التي يتحكم فيها الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وحاكم المصرف والدولار. وأين أموال المودعين وجشع المصارف؟ إلى تعطيل المؤسسات بإضرابات وتضييع حقوق الناس".

وأضاف: "أشرفنا على نهاية آب، ولا يجوز تضييع الفرصة بمطالبة الأمريكي بالاستعجال لترسيم الحدود وأخذ حقوقنا كاملة من موقع القوة لا الضعف، لقد ولى شعار قوة لبنان بضعفه وإنما قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته".

وختم يزبك: "تزداد وحشية العدو الإسرائيلي وارتكابه جرائم حرب، وقد اعترف بإجرامه بقتل الأطفال الخمسة بعد إنكاره، فأين ضمير العالم والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية؟ وأين ضمير المطبعين، والذين يلتحقون بهم، من الاعتداءات اليومية في الضفة والقدس وسقوط الشهداء والجرحى وهدم المنازل".

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