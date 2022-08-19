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توقيف أحد أقرباء 'صدام' في لبنان

توقيف أحد أقرباء 'صدام' في لبنان
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفادت تقارير إعلامية بأن سلطات الانتربول في لبنان، اعتقلت عبدالله ياسر سبعاوي، أحد أقرباء رئيس النظام العراقي البائد صدام.

العالم- العراق

واعلن سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن شقيق صدام عن اعتقال حفيد شقيقه عبدالله ياسر سبعاوي في لبنان.

وذكر سبعاوي أن ابن شقيقه أقام 4 سنوات في لبنان، كاشفا أنه بتاريخ 11حزيران من هذا العام جرى اعتقاله.

وأشار إلى أنه تم إصدار مذكرة استرداد بحق ابن أخيه من الجانب العراقي، مبينا أن المذكرة تنص على طلب موجه للحكومة اللبنانية بتسليم عبدالله ياسر سبعاوي إلى الحكومة العراقية، بتهمة ارتكاب مجازر.

وأكد مصدر قضائي لبناني رفيع لوسائل اعلام "أن القضاء اللبناني أصدر قرارا بعد مدة من توقيفه بتركه، مع البت بمسألة إقامته في لبنان"، مع العلم بحسب المصدر "أن الموقوف حائز على صفة لجوء سياسي من دولة أوروبية".

المصدر: "المركزية"

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توقيف أحد أقرباء 'صدام' في لبنان

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