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مصادر فلسطينية: 4 إصابات بالرصاص المطاطي خلال مــواجــهـات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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