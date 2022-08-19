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انتشار لـ'قسد' والقوات الامريكية شرقي دير الزور

انتشار لـ'قسد' والقوات الامريكية شرقي دير الزور
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في سوريا عن انتشار كثيف لميليشيا "قسد" المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي وايضا القوات الامريكية في مدينة البصيرة شرقي دير الزور.

العالم- سوريا

وكان مراسل قناة العالم في سوريا قد افاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن قوات "قسد" قصفت مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والمجموعات المسلحة شمال شرق حلب، مما اسفر الى 20 قتيلا وجريحا.

وقال مراسلنا، إن أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً وبينهم مسلحين سقطوا جراء قصف صاروخي نفذته "قسد" على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والمجموعات المسلحة شمال شرق حلب.

وفي السياق اكد عقدت قبائل وعشائر وادي الفرات في مدينة موحسن بريف دير الزور الشرقي ملتقى اكد فيها المشاركون رفضهم للاحتلالين الأمريكي والتركي مؤكدين أهمية التلاحم الوطني في معركة الحفاظ على سورية أرضاً وشعباً وتمسكهم بالثوابت الوطنية والسيادة السورية على كامل ترابها المقدس.

البيان الختامي للملتقى الذي انعقد بحضور عدد كبير من شيوخ ووجهاء ومخاتير وأعيان عشائر وادي الفرات دعا إلى التمسك باللحمة الوطنية والتصدي لكل محاولات العدوان والتفرقة والتأكيد على وحدة وسيادة الدولة السورية على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية والوقوف صفاً واحداً لمؤازرة الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري والمجموعات الانفصالية وطرد الاحتلال والتصدي لكل أشكال العدوان على سورية.

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