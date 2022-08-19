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الاعلام العبري: سلطنة عمان ترفض فتح أجواءها أمام رحلاتنا الجوية

الاعلام العبري: سلطنة عمان ترفض فتح أجواءها أمام رحلاتنا الجوية
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام عبرية إن "سلطنة عمان ترفض عبور الطيران الإسرائيلي عبر مجالها الجوي".

العالم- الاحتلال

ونقل المركز الفلسسطيني للاعلام من مسقط عن صحيفة "إسرائيل اليوم" قولها إن "السلطنة رفضت السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور في مجالها الجوي".

وأضافت الصحيفة أن "معنى هذا الأمر حتى الساعة هو أنّه من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق الأقصى".

ترى الصحف العبرية ان الموافقة العمانية لها أهمية كبيرة وهي ضرورية لأنه بدونها لا توجد امكانية للخروج من الأجواء السعودية نحو المحيط الهندي ومن ثم إلى وجهات مختلفة في الشرق، وترى انه للخروج من السعودية تجاه الشرق يجب المرور من الأجواء اليمنية أو العمانية، وان التحليق فوق الأجواء اليمنية غير ممكن بسبب الحرب هناك، ولا توجد علاقات بين كيات "إسرائيلط واليمن.

بقي الاحتمال فقط مع عمان التي لم تمنح الموافقة للشركات الإسرائيلية للمرور في أجوائها.

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