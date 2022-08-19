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عشرات الإصابات خلال مواجهات متفرقة مع الاحتلال في الضفة

عشرات الإصابات خلال مواجهات متفرقة مع الاحتلال في الضفة
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

ووفق وكالة "فلسطين اليوم" فقد "اندلعت المواجهات قرب جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، شرق قرية بيت دجن شرق نابلس، وبقرية كفر قدوم شرق قلقيلية".

وأفاد الهلال الأحمر، بان "حصيلة إصابات مواجهات مسيرة بيت دجن الأسبوعية 37 اصابة اختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي، وأخرى بحروق ناتجة عن إصابة مباشرة بقنبلة غاز".

وفي كفر قدوم، ذكرت مصادر محلية أن "6 مواطنين، بينهم طفل وصحفي، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مهاجمة الاحتلال المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت في القرية عقب انتهاء صلاة الجمعة.

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