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هنية يعزي بوفاة المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي

هنية يعزي بوفاة المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

عزّى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بوفاة رئيس مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى الأسبق المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي.

العالم- فلسطين

وفي بيان له، تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" إسماعيل هنية بخالص التعازي والمواساة من آل الحلبي الكرام، وعموم الشعب الفلسطيني، بوفاة علم من أعلام القضاء الفلسطيني؛ القيمة الوطنية والقامة القانونية المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي "أبو عمر" رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.

وأشاد هنية في بيانه بـ"سيرة الحلبي الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة بعد حياة حافلة بالعطاء، حيث حمل أمانة إعادة هيكلة مرفق القضاء سنة 2007 وأخذ على عاتقه وإخوانه العمل لإرساء قواعد القضاء والعدل بكل اقتدار".

وقال هنية إن "الفقيد قد توّج مسيرته الحافلة بالعطاء بافتتاح مبنى قصر العدل، وتخرج على يديه المئات من الكوادر القانونية وعمل في خدمة العدالة".

وأضاف هنية: "نتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة وعائلته الصابرة خاصة، ولجميع العاملين في السلك القضائي ولعموم شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه".

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