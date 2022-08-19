الأمن العام اللبناني يوضح سبب توقيف حفيد شقيق صدام

العالم- لبنان

وعلق اللواء ابراهيم، على قضية توقيف سبعاوي، مبينا أنه متهم بجريمة سبايكر.

وأكد اللواء إبراهيم أن "المديرية العامة للأمن العام تمكنت من توقيف المطلوب للقضاء العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن، بسبب اتهامه بالقيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة انتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة".

وقال: "الأمن العام يعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، لا سيما ودولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب، ومع تطبيق القانون دون أي تدخلات وضغوطات، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق".

المصدر: "النشرة"