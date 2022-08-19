أردوغان يتحدث عن اتصالات مع بوتين بشأن سوريا

العالم- تركيا

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من مدينة لفوف بغرب أوكرانيا: "أنا أقول، دعونا نعزز هذه العملية، بإجراء محادثات مع السيد بوتين. على سبيل المثال، في رحلتي الأخيرة إلى سوتشي، كانت سوريا موضوعا مهمًا بالنسبة لنا للمناقشة، وكانت على جدول الأعمال. في الوقت الحالي، نحن نواصل محادثاتنا مع بوتين. ومع وزير خارجيتنا ووزير دفاعنا حول مكافحة الإرهاب. وسنواصل هذه العملية. في الوقت الحالي نواصل هذا التضامن والوحدة مع روسيا بنفس التصميم".

وفي شأن ذي صلة، ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي قال متحدثا عن إمكانية الحوار مع دمشق: "نعتقد أنه يجب أن تكون هناك خطوات متقدّمة أكثر بمستويات مختلفة"، مضيفا في هذا السياق إشارته إلى أنه "لا يستطيع أحد أن يترك الحوار السياسي والدبلوماسية خارج المعادلة".

وشدد أردوغان، بحسب الأناضول، على أن "تركيا ليست لها أطماع في الأراضي السورية، ودمشق يجب أن تفهم ذلك جيدا"، لافتا أيضا إلى أن أنقرة "كانت على الدوام داعمة للحلّ السياسي والحوار في سوريا".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله: "لا تهمنا قضية هزيمة الأسد أو عدم هزيمته"، معربا عن موقف في هذا السياق يقول: "كنّا دائماً جزء من الحلّ في سوريا".