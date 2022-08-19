المدير المالي السابق لمنظمة ترامب يقر بالتهرب الضريبي

العالم- الاميركيتان

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب المدعي العام في مانهاتن قوله في بيان: إن فايسلبيرغ الذي يعمل لصالح عائلة ترامب منذ عام 1973 أقر بذنبه في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي وتشمل 1.67 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021.

وقال المدعي العام ألفين براغ حسب البيان: إن فايسلبيرغ اعترف أمام المحكمة باستخدام منصبه في منظمة ترامب للاحتيال على دافعي الضرائب وإثراء نفسه مضيفاً: إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القضاء يربط منظمة ترامب بشكل مباشر بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ويفرض على فايسلبيرغ أن يدلي بشهادة قيمة في المحاكمة المقبلة ضد المنظمة.