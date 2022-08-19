السعودية تستعد لفتح التسجيل لحجاج الداخل

العالم - السعودية

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر في الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل وممثلي منصة حلول الأعمال، أمس الخميس، لمناقشة آلية تسجيل حجاج الداخل.

جاء ذلك ضمن استعدادات الوزارة لموسم الحج القادم، حيث سيتم اعتماد شريحة جديدة رابعة بمسمى "اقتصادي2" وهي تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى، وإلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، بحيث يمكن للحاج التسجيل في المنشأة مباشرة، والسماح بما نسبته 25% من المقاعد للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلية التسجيل في الحج هذا العام تضمنت أن يكون تسديد الرسوم المقررة قبل تاريخ 30 جمادى الأول 1444 الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على دفعتين، بحيث تكون الدفعة خلال 72 ساعة من التسجيل.

والدفعة الثانية متاحة حتى تاريخ 30 جمادى الأول 1444، وبعد هذا التاريخ يكون تسديد الرسوم دفعة واحدة وذلك خلال 72 ساعة من التسجيل، على أن يكون تحويل المبالغ للشركات اعتباراً من الأول من شهر رجب للعام الحالي حسب النسب التي ستقررها الوزارة.