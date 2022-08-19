شاهد.. طوباس تشيع جثمان الشهيد صلاح صوافطة

العالم- فلسطين

وأوضحت مصادر محلية أن "موكب التشييع انطلق من المسجد القديم، إذ أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ومنه إلى منزل عائلة الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراته الثرى في المقبرة القديمة بالمدينة".

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال وعنجهيته.

وفجر اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وأصابت "صوافطة" في رصاصة بالرأس، وصفت بالحرجة، وأعلن الأطباء لاحقا عن ارتقائه شهيداً، وأصيب آخر، واعتقل عدد آخر من الشباب.

والشهيد "صوافطة" 58 عاما، لديه ابن وحيد، وأربع بنات، وكان يتحضر لزفاف ابنته بعد أسبوع.