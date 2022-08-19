السيد نصرالله: رغم ان ايران كانت تقاتل على جبهة لالاف الكيلومترات قرر الامام الخميني ارسال قادة عسكريين الى سوريا ولبنان لمساعدتها ضد الصهاينة

قناة العالم
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:١٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
السيد نصرالله: نؤكد على مواصلة الجهد للتوصل الى تشكيل حكومة حقيقية
السيد نصرالله: اذا لم يعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به فاننا نتجه نحو التصعيد
السيد نصرالله: موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لاعلاقة له بالاتفاق النووي سواء وقع الاتفاق او لم يوقع
السيد نصرالله: بعد ايام سنشهد الاستحقاق المهم الذي يرتبط بقضية الحدود البحرية ولاعلاقة لها بقضية الاتفاق النووي
السيد نصرالله: القصف الاسرائيلي لم يقتصر على جنتا بل بلغ بعلبك ومحيط الهرمل
السيد نصرالله: بعد القصف الاسرائيلي تقرر توسيع معسكر جنتا الى معسكرات في مناطق مختلفة
السيد نصرالله: في القصف الاسرائيلي اختلط الدم اللبناني بالدم الايراني وسقط العديد من الشهداء من حرس الثورة الاسلامية
السيد نصرالله: المعسكرات التدريبية توسعت الى معسكرات ومخيمات في جنتا ومحيطها وتعرضت للقصف الاسرائيلي اكثر من مرة
السيد نصرالله: معسكر جنتا كان يستقبل الشباب من كافة المناطق اللبنانية
السيد نصرالله: اول الملتحقين بالدورة الاولى التي اقامها حرس الثورة الاسلامية هو السيد عباس الموسوي وعدد كبير من المجاهدين
السيد نصرالله: رغم ان ايران كانت تقاتل على جبهة لالاف الكيلومترات قرر الامام الخميني ارسال قادة عسكريين الى سوريا ولبنان لمساعدتها ضد الصهاينة
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
مسيرة "ولى زمن الاستعباد"- 2013
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥
أهم الأخبار
كلام السيد نصر الله والمواقف الحاسمة
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٩
العالم الاسلامي
ارهابي يفضح السعودية بشأن محاربة الارهاب
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
إیران
الإتفاق النووي وحقيقة مناخات التفاؤل
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠
خاص بالعالم- مراسلون
رعب الصهاينة من صواريخ المقاومة الفلسطينية
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧
خاص بالعالم- مراسلون
صراع المرتزقة... المعارك تتجه نحو حضرموت ومنفذ الوديعة
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو.. النحل الطنان في خطر!
بوتين لماكرون: قصف كييف لمحطة زابوروجيه يفاقم مخاطر حدوث كارثة
أردوغان يتحدث عن اتصالات مع بوتين بشأن سوريا
مطار صنعاء الدولي يسير رحلات جوية تنقل 561 راكبا
فيديو..استهداف آلية عسكرية تابعة لمجموعات موالية لتركيا بريف حلب الشمالي
السيد نصرالله: ايران ساعدت سوريا ولبنان عام 1982 اثر الاجتياح الاسرائيلي رغم الحرب المفروضة ضدها
مقالات و تحليلات
إلى أين وصلت الاتصالات بشأن إبرام الاتفاق النووي؟
المقترح الأوروبي ورد إيران .. وماذا بعد؟
تُنتَهك حقوق الانسان عندما تصبح العدالة في خبر كان
"أزمات مائية" تحاصر مصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة الاثيوبي
إضفاء الشرعية على 'إبن سلمان' يمهد لمزيد من الانتهاكات
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.