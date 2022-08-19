وحيدي: ايران مستعدة للتعاون مع منظمة شنغهاي لمكافحة الارهاب

العالم-إيران

ويهدف الاجتماع لمناقشة قضايا كمكافحة الارهاب والجرائم المنظمة والتطرف ومكافحة المخدرات.

واشار وحيدي في كلمته امام الاجتماع ان ايراني هي ضحية للارهاب الدولي مضيفا بأن طهران على استعداد تام للتعاون مع دول اعضاء منظمة شنغهاي في مكافحة الارهاب والتطرف والجرائم المنظمة وتهريب المخدرات.

وقال وحيدي في كلمته ان ايران تستضيف اكثر من 4 ملايين لاجئ افغاني مؤكد استعداد طهران وضع تجاربها في متناول الدول الاخرى من اجل حل القضايا المتعلقة بافغانستان.

كما شدد وحيدي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين كافة انواع الارهاب وفي جميع اشكالها.

هذا وتبحث منظمة شنغهاي منذ اجتماعه في العام الماضي في العاصمة الطاجيكية دوشنبة قضية انضمام ايران اليها .

وشكلت منظمة شنغهاي في 15 يناير عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية وضمت في البداية الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان واوزبكستان، وفي عام 2017 انضمت اليها الهند وباكستان.