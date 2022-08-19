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السيد نصرالله: اول الملتحقين بالدورة الاولى التي اقامها حرس الثورة الاسلامية هو السيد عباس الموسوي وعدد كبير من المجاهدين

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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