بوتين لماكرون: قصف كييف لمحطة زابوروجيه يفاقم مخاطر حدوث كارثة

العالم- اوروبا

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم: إن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي أن القصف الممنهج لمنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية من قبل القوات الأوكرانية يهدد بخطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي في مناطق شاسعة.

وأفاد الكرملين بأن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بمبادرة من الجانب الفرنسي جوانب مختلفة من الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا حيث شدد الطرفان على أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأسرع ما يمكن تكون قادرة على تقييم الوضع الحقيقي على الفور.

وأكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة.