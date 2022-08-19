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المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر تجميد الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام لمدة 161 يوما

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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