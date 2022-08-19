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اليمن.. مغادرة سفينة عملاقة نهبت ما يقارب المليوني برميل من النفط الخام

اليمن.. مغادرة سفينة عملاقة نهبت ما يقارب المليوني برميل من النفط الخام
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر خاص أن السفينة العملاقة MARAN CANOPUS التي غادرت أمس ميناء الضبة بمحافظة حضرموت في اليمن، قامت بنهب ما يقارب مليوني برميل نفط خام.

العالم - اليمن

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السفينة العملاقة كانت قد وصلت في 6 أغسطس الجاري إلى ميناء الضبة، وقامت بتحميل ما يقارب أثنين مليون برميل نفط خام، بقيمة إجمالية تقدر بـ 200 مليون دولار، وفقا لأسعار البورصة.

وأشار المصدر إلى أن نهب النفط الخام اليمني يأتي ضمن مسلسل النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام وثروات اليمن، ومواصلتهم قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.

ووفقا للمواقع الملاحية فإن هذه السفينة متجهة إلى ميناء " ريتشاو" الصيني لإفراغ حمولتها.

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اليمن.. مغادرة سفينة عملاقة نهبت ما يقارب المليوني برميل من النفط الخام