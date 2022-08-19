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عشرات القتلى جراء قصف مدينة الباب وتركيا تتهم "قسد"

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تواصل القوات التركية استهداف مناطق في ريف حلب الشمالي السوري، حيث قصفت بعشرات القذائف الصاروخية قرى الشيخ عيسى والوحشية والشوارغة وام القرى وغيرها، كما استهدفت مواقع قوات قسد في ريف الباب شرق حلب.

العالم - مراسلون

لايزال ريف حلب الشمالي يشهد قصفا تركيا بين الحين والاخر وعلى مدى الايام الماضية، حيث تركز هذا القصف على قرى الشيخ عيسى وام القرى والوحشية وابين والشوارغة وتل رفعت وغيرها من قرى الريف الشمالي.

عشرات القتلى جراء قصف صاروخي لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي. اتهمت تركيا والمجموعات المسلحة قسد بتنفيذه فيما نفت قسد ذلك، وجاء الرد القوات التركية بقصف مدفعي للقرى القريبة من مدينة الباب مستهدفة مواقع قوات قسد المتواجدة هناك.

رغم الاستهداف المتكرر للشمال السوري من قبل الجيش التركي الا انه لايعني بدء عملية عسكرية وانما محاولات لرفع معنويات المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، اضافة الى الضغط على التشكيلات الكردية بمختلف مسمياتها للاذعان لها والابتعاد عن الشريط الحدودي التركي.

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