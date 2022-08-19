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'مهجة القدس': الاحتلال يريد الالتفاف حول الأسير عواودة من خلال تجميد اعتقاله الإداري

'مهجة القدس': الاحتلال يريد الالتفاف حول الأسير عواودة من خلال تجميد اعتقاله الإداري
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى تامر الزعانين، اليوم الجمعة، إن" الاحتلال يريد من خلال تجميد الاعتقال الإداري الالتفاف حول الأسير خليل عواودة، مؤكدًا استمراره بالإضراب حتى الإفراج عنه".

العالم- فلسطين

ودعا الزعانين إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط من قبل الوسطاء المصريين على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير عواودة.

وأصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، بأن "محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارًا بشكل عاجل بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة".

من جهتها، أكدت محامية الأسير خليل عواودة أحلام حداد، أن "الأسير خليل عواودة سيستمر بالإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنه بشكل فعلي، كونه يطلب الإفراج وليس تجميد الاعتقال".

وقالت حداد إن "إدارة سجون الاحتلال ترفض دخولها لغرفة المضرب عن الطعام عواودة بذريعة عدم استلامهم لقرار المحكمة".

ودخل الأسير عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، اليوم الجمعة، يومه الـ 160 من الإضراب عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي.

ووفق المؤسسات المعنية بالأسرى، فإن الحالة الصحية للأسير عواودة تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية، ويعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

ورفضت محكمة الاحتلال، الاثنين الماضي، الاستئناف الذي قدمته محامية الأسير عواودة للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

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