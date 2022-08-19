انفجارات ومواجهات مسلحة وسط العاصمة مقديشو

العالم- افريقيا

وأعقب الانفجارات تبادل إطلاق نار كثيف بين مسلحين وقوات الأمن.

وقالت مصادر محلية مطلعة ان الانفجارات استهدفت فندق شعبي يقع على تقاطع 4كم بمديرية هدن، ويحاذي الفندق المقر الرئيسي للمباحث الجنائية التابعة للشرطة الصومالية.

وبحسب المعلومات الأولية فقد سقط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين جراء التفجيرات.

ولا تزال الأوضاع متوترة في المنطقة، ولم تعلق السلطات الصومالية على الفور .

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصدر أمني قال إن “ثلاثة مسلحين من حركة الشباب الإرهابية اقتحموا فندق إفريقيا الذي يرتاده مسؤولون حكوميون، وسط تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وقوات الأمن”.