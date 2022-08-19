هيئة الأسرى: تجميد الاعتقال الإداري للأسير عواودة هراء ومثير للسخرية

العالم- فلسطين

وقالت الهيئة في تصريح: "علينا أن لا نلتفت لإعلان الاحتلال اعلاميًا وجماهيرياً، والمطلوب مزيدا من الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل وأساليب الدعم والمساندة لهذا الاضراب البطولي".

صدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة، في حين قالت محامية الأسير إنه لن يعلق إضرابه.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، بأن محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارًا بشكل عاجل بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

من جهتها، أكدت محامية الأسير خليل عواودة أحلام حداد، أن الأسير خليل عواودة سيستمر بالإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنه بشكل فعلي، كونه يطلب الإفراج وليس تجميد الاعتقال.