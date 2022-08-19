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مراسل العالم: القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها تقصف محيط مدينة الباب شرق حلب بالقذائف الصاروخية

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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