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البيت الأبيض: على زيلينسكي أن يحضر قمة G20 إن حضرها بوتين

البيت الأبيض: على زيلينسكي أن يحضر قمة G20 إن حضرها بوتين
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يحضر قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في حال حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم-الامريكيتان

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان له، يوم الجمعة: "كما قال الرئيس بايدن علنيا، هو لا يعتقد أن الرئيس بوتين يجب أن يحضر قمة G20 في الوقت الذي شن فيه حربا على أوكرانيا".

وتابع، أنه في حال حضور بوتين للقمة، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن زيلينسكي يجب أن يحضرها أيضا.

وقال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إنه يتوقع حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقمة المزمع عقدها في نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا في وقت سابق لإبعاد روسيا من مجموعة العشرين على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنه اعترف بأن الأعضاء الآخرين في المجموعة قد لا يتفقون معه.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن واشنطن أبلغت إندونيسيا بشكل غير علني بأنها تود ألا توجه دعوة إلى روسيا لحضور القمة، لكن الكرملين أكد تلقي بوتين الدعوة للمشاركة.

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البيت الأبيض: على زيلينسكي أن يحضر قمة G20 إن حضرها بوتين

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