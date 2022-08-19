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الصين تحث واشنطن على "عدم الخطأ في التقدير" بشأن عزم بكين

الصين تحث واشنطن على
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

حثت الخارجية الصينية الولايات المتحدة على "عدم الخطأ" في التقدير بشأن عزم الصين على "الدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها" على خلفية زيارات المشرعين الأمريكيين لتايوان.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة، إنه "فيما يتعلق بزيارة (رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي) بيلوسي الاستفزازية إلى منطقة تايوان الصينية، فإن سياق الأحداث وسببها ومسارها أمور واضحة تماما".

وأضاف أن الولايات المتحدة "هي من تراجعت عن الوفاء بالتزامها بمبدأ الصين الواحدة، وقوضت سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وليس العكس".

وشدد وانغ على أن "رد فعل الصين الحازم على الاستفزاز الأمريكي منطقي ومشروع ومبرر، وقد تم تفهمه ودعمه على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "الحل الوحيد لهذه المشكلة هو العودة إلى الالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ومبدأ الصين الواحدة، بدلا من التنصل من المسؤولية وتجاهل اللوم، ناهيك عن التصرف بتهور لخلق أزمة أكبر".

وأضاف "مصممون بحزم على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة وسلامة أراضينا. نحث الجانب الأمريكي على عدم الخطأ في التقدير بشأن هذا الأمر".

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الصين تحث واشنطن على "عدم الخطأ في التقدير" بشأن عزم بكين

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