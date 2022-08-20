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حركة النهضة التونسية: دستور 2022 "فاقد للشرعية"

حركة النهضة التونسية: دستور 2022
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصفت حركة "النهضة" التونسية الدستور الذي أقر في البلاد مؤخرا وصادق عليه الرئيس التونسي بأنه "فاقد للشرعية" و"محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب".

العالم-تونس

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا للمكتب التنفيذي للحركة استنكرت فيه "محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية".

وقالت الحركة في بيان عبر "فيسبوك" إن دستور 2022 "فاقد للشرعية بما هو محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها".

وقالت إن مسار الاستفتاء رافقته "صياغة انفرادية على المقاس وضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين".

وحذرت الحركة من "مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا".

وأدانت الحركة تنصل السلطة من تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، "والقاضية بوقف تنفيذ أمر الاعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما".

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