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غموض سعودي حول الحادث الارهابي في جدة

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "انقلاب الصورة" الضوء على ضجيج الاعلام السعودي ومن كبار المسؤولين السعوديين الامنيين على اختلافهم بأنهم قضوا على الارهاب، وعلى الفكر الارهابي وعلى الارهابيين في الداخل السعودي، ولم يعد هناك من له علاقة بالارهاب، كدنا نصدق للحظة!

خاص بالعالم

وقلنا ان هذا محمد بن سلمان ما شاء الله معه العصا السحرية مجرد ان جاء الى ولاية العهد، قضى على كل شيء! الا ان سبحان الله لم يدعنا نصدقه كثيراً، لانه قبل ايام ضج الاعلام السعودي بخبر يجب الوقوف عنده، وهو بيان من رئاسة الدولة من السعودية، بان احد السعوديين المطلوبين سابقاً، قبل ان تعتقله قوات الامن فجّر نفسه بحزام ناسف.

حادث مثل هذا، كان المفروض ان توضح الدولة والاجهزة الامنية حقيقة ما جرى بالتفاصيل وتقول الاسباب، كيف حدث وأين ومتى، والنتائج والى اخره؟ الا ان بيان رئاسة الدولة السعودية زاد الامر غموضاً اكثر بكثير من انه كشف الحقيقة للرأي العام.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6319883

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غموض سعودي حول الحادث الارهابي في جدة