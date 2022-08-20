تقرير: 479 انتهاكًا إسرائيليًّا بحق الصحفيين في النصف الأول من 2022

العالم-فلسطين

وأوضح تقرير صادر عن النقابة، أن "لجنة الحريات في النقابة رصدت 479 انتهاكًا في النصف الأول من العام، كان أفظعها اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة"، على حد وصفه.

وبينت إحصائيات أظهرها التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين "الاحتجاز، والمنع من التغطية (كان لها النصيب الأكبر من حيث عدد الحالات التي سجلت بواقع 175 حالة)، والقتل المتعمد، والاعتقال، والاستهداف بالرصاص، حيث اخترقت 35 رصاصة أجساد الصحفيين".

وأضاف التقرير أن إلى جانب ذلك تعرض الصحفيون لـ"المنع من السفر، والعرض على المحاكم، والاستدعاءات، والاعتداء بالضرب، وغيرها من الانتهاكات التي تهدف إلى منع الصحفيين من ممارسة عملهم".

وأشار إلى أن "وتيرة الانتهاكات ارتفعت بشكل زمني، حيث كانت حصيلة الانتهاكات في الربع الأول من السنة 192 انتهاكًا، فيما سُجل 287 انتهاكاً في الربع الثاني".

وأظهرت الإحصائيات المعروضة في تقرير "الصحفيين الفلسطينيين" ارتفاع حالات اعتداء المستوطنين على الصحفيين الفلسطينيين "بشكل ملفت وبحماية من جيش الاحتلال".

وأردف التقرير أن "الاحتلال لم يفرق بين الصحفيين والصحفيات في ممارسة العنف بحقهم؛ حيث مثلت نسبة الصحفيات المتعرضات للانتهاكات 14 في المائة، كما أن حالات القتل استهدفت صحفيتين بشكل متعمد هما: شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة".

وأوضحت أن "مدينة القدس تصدرت الحصة الكبرى في عدد الانتهاكات، بواقع 131 انتهاكًا، أي بنسبة 30 في المئة من مجموع انتهاكات الاحتلال، تليها محافظة الخليل (جنوب الضفة) ثم محافظة نابلس (شمال الضفة)".