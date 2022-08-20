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المقاومة الاسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة اميركية في الكويت

المقاومة الاسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة اميركية في الكويت
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

تبنی تشكيل الوارثين في المقاومة الإسلامية بالعراق استهداف قاعدة علي السالم الجوية التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الأميركي شمال غرب الكويت بطائرات مسيرة.

العالم - العراق

وقالت المقاومة في بيان لها: " بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
صدق الله العلي العظيم

نتبنى إستهداف قاعدة علي السالم الجوية التي يتواجد فيها العدو الأمريكي شمال غرب الكويت بسرب من الطائرات المسيرة " القاصم“ واصابة الهدف بدقة عالية في يوم الجمعة الموافق:

۲۰۲۲/۸/12 م في تمام الساعة السادسة والنصف صباحأ مما أدى إلى أضرار جسيمة في قاعدة العدو.

هذا ونجدد عهدنالقادتنا الشهداء الحاج قاسم سليماني والحاج جمال المهندس إننا سنستهدف كل من شارك وساعد في إغتيالكم ،فنحن الوارثين لجهادكم".

هذا وقاعدة على السالم الجوية تقع في شمال غرب الكويت تأسست في السبعينيات من القرن الماضي حيث أنها تستضيف قاعدة الجناح الأمريكي.

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المقاومة الاسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة اميركية في الكويت

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