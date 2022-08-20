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أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير.

العالم- الأميرکيتان

وتشمل الحزمة الجديدة، ذخيرة لنظام الصواريخ HIMARS، إلى جانب 16 مدفع هاوتزر، ومعدات لإزالة الألغام، و 15 طائرة بدون طيار من طراز ScanEagle، وفقا لما قاله المسؤول للصحفيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة سترسل 40 عربة من طراز MRAP التي ستسمح للأوكرانيين بالتحرك عبر المناطق الملغومة.

ومع هذه الحزمة الأخيرة، تكون إدارة جو بايدن قدمت حتى الآن أكثر من 10 مليارات دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهذه هي حزمة الـ19 التي يقدمها "البنتاغون" لأوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لنظيره الأمريكي جو بايدن بعد أنباء عن المساعدات.

وقال زيلينسكي، عبر حسابه على تويتر: "أنا أقدر بشدة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية. شكرا جزيلا لك على هذا القرار، لقد اتخذنا خطوة مهمة أخرى لهزيمة المعتدي، أوكرانيا ستكون حرة".

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