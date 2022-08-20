"طريق الحسين".. بداية اكبر ماراثون عالمي ينطلق من إيران إلى العراق

خاص بالعالم

نقطه الانطلاق للوصول لمنفذ جذابه الحدودي هو طريق الحسين "عليه السلام" الذي يقع فی جنوب غربی ایران هو من المعابر الرئیسیة للزائرين المتجهين صوب قبله الاحرار كربلاء المقدسة.

وتسهيلا لعملية توافد الزوار إلى كربلاء المقدسة إجتمع محافظ خوزستان صادق خليليان بالمدراء المعنيين في مقر الاربعين، وصرح لمراسلة العالم: "اتخذت إجراءات جيدة لحركة و مرور زوارنا الاعزاء من منفذي جذابه وشلمجة من حيث تجهيز مواقف السيارات والمواكب والمعابر لتقديم الخدمة للزوار.. كانت هناك اتصالات جيدة بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين لتسهيل حركة زوار الاربعين"

الخدمة الحسينية شرفٌ يحرص محبو آل البيت على أداءه، فاستعدت المواكب والبقيةُ قيد الإعداد وسيتم تجهيزهم في بداية شهر سبتمبر.

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