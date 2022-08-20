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منتخب يد الناشئين العراقي يواجه السعودية في بطولة آسيا

منتخب يد الناشئين العراقي يواجه السعودية في بطولة آسيا
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

يستهل منتخب الوطني للناشئين بكرة اليد العراقي في بطولة آسيا بنسختها التاسعة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بلقاء نظيره السعودي عصر يوم السبت.

العالم - رياضة

وستقام المبارات بين المنتخب العراقي والسعودي لكرة اليد، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت على صالة مدينة حمد الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة.

وأوقعت القرعة العراق ضمن المجموعة الثانية في البطولة التي تستمر حتى 31 من آب الحالي، إلى جانب منتخبات اليابان والسعودية وقطر والإمارات والكويت، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات البحرين وإيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والهند.

ويلعب اليوم أيضاً منتخب كوريا الجنوبية مع إيران وقطر مع الإمارات واليابان مع الكويت وأوزبكستان مع البحرين.

وكان وصل المنتخب الوطني للناشئين العراقي بكرة اليد قد وصل أول أمس الخميس إلى البحرين بعد أن أنهى معسكره التدريبي في إيران والذي استمر عشرة أيـام خاض خلاله ثلاث مباريات تجريبية مع منتخب إيران للناشئين.

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منتخب يد الناشئين العراقي يواجه السعودية في بطولة آسيا

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