اجتماع قريب هو الأول من نوعه بين تركيا والسويد وفنلندا للتفاهم

العالم- الأميرکيتان

وفي تصريح للتلفزيون السويدي الحكومي، أمس الجمعة، أعلن وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن الاجتماع الأول لمباحثات التفاهم المشترك سيعقد في بلاده.

من جهته، قال تومي نيستروم، مستشار وزير الخارجية الفنلندي، إن بلاده تريد عقد الاجتماع الأول في أقرب وقت، مضيفا: "سيعقد الاجتماع في فنلندا خلال أغسطس".

وأشارت وزارة الخارجية السويدية، في بيان، إلى أن الاجتماع الأول سيعقد يوم 26 أغسطس.

وأواخر يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية وتسليم المطلوبين لأنقرة.