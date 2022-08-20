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عضو كتلة الوفاء للمقاومة

الموسوي: هناك مؤامرة حقيقية ضد لبنان في ملف اللاجئين السوريين

الموسوي: هناك مؤامرة حقيقية ضد لبنان في ملف اللاجئين السوريين
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي هناك مؤامرة حقيقية ضد لبنان في ملف اللاجئين السوريين.

العالم - لبنان

وقال الموسوي في حديث اذاعي اليوم السبت" "اننا مع حقوق الانسان وليس لدينا أي شيء اتجاه أي نازح سوري، لكننا نلحظ التمييز من المجتمع الدوليّ في التعاطي مع موضوع النازحين السوريين، ونرى بأن هناك مؤامرة واضحة حقيقيّة ضدّ لبنان وبُنية لبنان، وعلى اللبنانيين التنبّه لهذا الموضوع".

واشار الموسوي، إلى أنه بما يخصّ ملف الترسيم، لدينا كلّ الثقة المطلقة التي تستند إلى جبال من التجارب، التي أثبتت المقاومة فيها أنّها إلى جانب أهلها في جميع الجوانب السيادية والاستقلالية والاقتصادية وغيرها.

واضاف أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يرى في الحفاظ على ثروات لبنان، فرصة إستراتيجيّة سانحة من أجل إنقاذ لبنان من أزماته الإقتصادية، لذلك فهو دومًا يحثّ الدولة اللبنانيّة على تغليب المصلحة الوطنيّة، بعيداً عن أي تبعيّة سياسيّة.

وعلى صعيد آخر، اعتبر الموسوي، أنّ موضوع الدولار الجمركي ليس موضوعًا يُتّخذ بهذه الخفّة، وهناك إشكال قانوني دستوري حول شرعية هذا القرار، والحلّ يتمثّل بالرفع التدريجي.

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