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نائبة أميركية تطالب بربط المساعدات الأميركية لـ"إسرائيل"، بإنهاء الاحتلال

نائبة أميركية تطالب بربط المساعدات الأميركية لـ
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أطلقت النائبة الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب حملة تطالب بربط المساعدات الاميركية للكيان الاإسرائيليبإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وانهاء سياسات الفصل العنصري.

العالم-الاحتلال

وتبنت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية هذه الحملة، وعنونتها تحت شعار: "الجميع يستحقون الأمان والحرية والعدالة".

وأشارت العريضة إلى مليارات الدولارات التي تجبيها الحكومة الأميركية من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، لتمويل غير مشروط للجيش الإسرائيلي كل عام بدون أي مساءلة.

وطالبت العريضة الادارة الأميركية محاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعت الأميركيين إلى التوقيع عليها، في محاولة لربط المساعدات الأميركية بإنهاء حكومة "إسرائيل" احتلالها، والتوقف عن سياساتها العنصرية، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

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