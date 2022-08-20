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الاعلام السعودي يكشر عن أنيابه لحركة حماس

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج "المحميات" هذا الإسبوع، علاقة السعودية مع فلسطين، وكذلك مشاريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولماذا اصبحت محطة سخرية غربية.

العالم - المحميات

خلال الفترة الماضية قام الإحتلال الإسرائيلي بعدوان غاشم على قطاع غزة، ولم يحضى الشعب الفلسطيني أي دعم من النظام السعودي، غير أن اعلامه قرأ موشحه الدائم بأن السعودية تحب الشعب الفلسطيني دون أي رد قاطع وصريح يردع الاحتلال الاسرائيلي عن عدوانه.

وحاول الاعلام السعودي تصغير حجم عدوان الاحتلال الاسرائيلي وعدم تغطيته، من أجل يحاول ان يدس في الفكر العربي بأن القضية الفلسطينية ليست قضيتهم وهي تختص بالفلسطينيين فقط.

و في سياق متصل، خرج رئيس حركة حماس في الخارج خالد المشعل في مقابلة تلفزيونية على قناة الجزيرة، حيث انتقد فيها السلطات السعودية بسبب اعتقال اعضاء من الحركة دون أن يغترفوا أي ذنب سوىدفاعهم عن الشعب الفسطيني وانتمائهم لحركة حماس.

وفي هذا السياق كشر الاعلام السعودي عن انيابه، حيث قام بحملة خبيثة ضد حركة حماس، وكل ذلك دون أي سبب موجهة سوى ان الحركة تقاوم الاحتلال من اجل حماية الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى المبارك من تدنيس الصهاينة.

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