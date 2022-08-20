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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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الدفاع الروسية: مقتل 100 مسلح بينهم 20 أميركيا بهجوم على مواقع عسكرية أوكرانية في خاركييف
وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات النازيين الألمان في العمليات القتالية
الدفاع الروسية: مقتل 100 مسلح بينهم 20 أميركيا بهجوم على مواقع عسكرية أوكرانية في خاركييف
مراسل العالم: القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها تقصف محيط مدينة الباب شرق حلب بالقذائف الصاروخية
المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر تجميد الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام لمدة 161 يوما
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي : المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني دخلت مرحلة جديدة
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي : ان غزة ليست وحدها ميدان المقاومة فالكفاح انتقل إلى الضفة الغربية ايضا
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي : لا يوجد اي هامش آمن في أي مكان للكيان الصهيوني ليكون في مأمن من نيران الفلسطينيين
السيد نصرالله: نؤكد على مواصلة الجهد للتوصل الى تشكيل حكومة حقيقية
السيد نصرالله: اذا لم يعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به فاننا نتجه نحو التصعيد
الدفاع الروسية: مقتل 100 مسلح بينهم 20 أميركيا بهجوم على مواقع عسكرية أوكرانية في خاركييف
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش
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