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ايران تقيم مسابقات القناصة الدولية.. تشارك فيها اقوى جيوش العالم

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

انطلقتْ في مدينة يزد وسطَ ايران وباستضافةِ حرس الثورة الإسلامية الايرانية مسابقاتُ فرعِ القناصة ضمنَ الدورةِ الثامنة للالعابِ العسكرية الدولية 2022 بهدفِ رفعِ مستوى الدبلوماسيةِ الدفاعية بينَ الدول المشاركة.

خاص بالعالم

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