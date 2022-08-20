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مطالبة أممية جديدة بتحقيق شامل في اغتيال شيرين أبو عاقلة

مطالبة أممية جديدة بتحقيق شامل في اغتيال شيرين أبو عاقلة
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعت الأمم المتحدة مجددا إلى إجراء تحقيق شامل باغتيال الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد مرور 100 يوم على الجريمة.

العالم-فلسطين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق -نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وردًّا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من إجراء تحقيق دولي في الحادثة، قال حق: "موقفنا بشأن قتل شيرين أبو عاقلة لم يتغير".

وأضاف: "ما نزال نريد أن يجرى تحقيق شامل، ونريد محاسبة المتورطين في عملية القتل تلك".

وحول ما إذا كان غوتيريش يدعم قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة قتل أبو عاقلة، قال حق: "ندعم التحقيقات التي تقبلها الأطراف المعنية".

وفي 11 أيار/ مايو الماضي، قتلت قوات الاحتلال الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة، خلال تغطيتها لاقتحام جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق قناص إسرائيلي رصاصة من نوع متفجر استقرت في رأسها.

وحثت عائلة أبو عاقلة، وزيرَ الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائها معه الشهر الماضي، على إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة "إسرائيل".

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