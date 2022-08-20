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إستهداف أوكار "داعش" في سلسلة جبال حمرين

إستهداف أوكار
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، استهداف أوكار لداعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.

العالم - العراق

وحسب ما نقلت وكالة "السومرية نيوز" أن خلية الإعلام الأمني العراقي قالت في بيان لها: إن "العمل الاستباقي والاستخباري على أرض الميدان من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى، اذ رصد رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات تحركات للعناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين، وقد زودت الوكالة وخلية الاستهداف الشجعان في طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة، عن تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش في هذا المكان ، حيث دك الأبطال في صقور الجو منطقة تواجد هؤلاء الإرهابيين".

هذا وتقع سلسلة جبال حمرين شمال شرق العراق والتي تمتد من محافظة ديالى المتاخمة للجمهورية الاسلامية الإيرانية، والشمال الغربي إلى نهر دجلة، وتقطع شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك.

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