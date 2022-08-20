السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة

العالم – ما رأيکم

ويقول دبلوماسيون لبنانيون ان منطقة جنتا تعرضت لدمار کبير لکنها استطاعت ان تصمد امام العدو الاسرائيلي فتوسعت فيما بعد عملیات المقاومة من هذا المنطلق وانتشرت في جميع الجنوب وکل لبنان.

ويؤکد دبلوماسيون لبنانيون ان السيد حسن نصرالله ذکر في حديثه شهيدين من لبنان وفلسطين وهذا يؤکد وحدة الدم لدی المقاومة وان النضال مشترک.

رغم ذلک يوضح دبلوماسيون لبنانيون ان السيد نصرالله أبی ان يربط الملف النووي الايراني بالملف اللبناني في مجال استخراج الغاز والثروات اللبنانية وانه لم يربط الملفان يوماً بل رد علی من ربطوا الملفان ببعضهما.

ويقول مختصون في العلاقات الدولية ان السيد نصرالله تکلم عن المقاومة کثقافة مترابطة ما بين فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وغيرها.

ويؤکد مختصون في العلاقات الدولية ان اشارة السيد نصرالله الی النصب التذکاري لجنتا، يمثل في العلوم السياسية والانثروبولوجيا أهمية النُصُب التذکارية واقامتها فهذه النصب تقام لکي يقام عليها ارث ثقافي تستقي منه الاجيال القادمة ارث المقاومة لتصبح منبعاً وشلالاً مستقبلياً.

ويشير مختصون في العلاقات الدولية الی تحية السيد نصرالله الرياضي اللبناني شربل ابوظاهر بسبب امتناعه الظهور امام منافسه الاسرائيلي في ابوظبي مؤکدين ان هذا الموقف وضع مسماراً کبيراً في تابوت التطبيع خاصة أن هذا الرياضي اللبناني هو من عائلة مسيحية والسيد نصرالله بهذه التحية أثبت ان مقاومة التطبيع لاعلاقة لها بالمذهب ولابالطائفة ولکنها ثقافة مقاومة للتطبيع تتوسع.

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