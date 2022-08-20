السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
١١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

حركة الشباب الصومالية تشن اعنف هجوم في مقديشو

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أزيزُ رصاصٍ ودويُ انفجاراتٍ متقطعة تخترقُ هدوءَ العاصمة الصومالية مقديشو.. ليتضحَ سريعاً أنّ فندق حياة هو الهدف، حيثُ هاجمَهُ مسلحون بسيارتَين ملغومتَين قبلَ أنْ يدخلوهُ وهم يطلقون نيرانَ أسلحتِهم وسرعانَ ما سيطروا على الفندق لتشهدَ العاصمةُ مقديشو ليلاً دامياً وصاخباً.

خاص بالعالم

وقالَ شهودُ عيان إنّ الانفجارَين اللذَين وقعا في بضعِ دقائقَ خلَّفا ضحايا بين قتيلٍ وجريح في صفوفِ عمّالِ الإغاثة وعناصرِ القوات الأمنية وايضاً المدنيين الذين هرعوا إلى المكانِ على إثرِ الانفجارِ الأول.

ودمرتْ الاشتباكاتُ أجزاءً كبيرةً من الفندق بينما كانتْ القواتُ الحكومية تحاولُ انتزاعَ السيطرةِ على الفندق من المسلحين الذين تحصّنوا داخلَ الفندق.

وتجمعَ عشراتُ الأشخاص ليلَ الجمعةِ السبت أمامَ المبنى لمحاولةِ الحصولِ على معلوماتٍ عن أقاربِهم. وفندقُ حياة هو جهةٌ مفضّلة يرتادهُ أعضاءُ البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون، لكنْ لم تردْ معلوماتٌ عما إذا كانَ أيٌ منهم متواجداً في الفندقِ أم لا.

حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتلُ للإطاحةِ بالحكومةِ الصومالية منذُ أكثرَ من عشرِ سنوات، أعلنتْ مسؤوليتَها عن الهجومِ الذي يُعَدُّ أكبرَ هجومٍ تشهدهُ العاصمةُ الصومالية مقديشو منذُ انتخابِ الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/ايار الماضي.

روابط ذات صلة

انفجارات ومواجهات مسلحة وسط العاصمة مقديشو

شاهد.. تحطم طائرة بعد هبوطها في مطار مقديشو

رئيس الحكومة الصومالية الجديد يتسلم مهامه رسميا

الصومال بصدد تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. حركة الشباب الصومالية تشن اعنف هجوم في مقديشو

شاهد بالفيديو.. روسيا توجه ضربة قوية للقارة العجوز ليتربص شبح الركود الاقتصادي بها

7 قنابل ذكية استخدمها الاحتلال لاغتيال القيادي في سرايا القدس "تيسر الجعبري" فــما هي؟

تقرير: توتر حقيقي كبير يسود في العلاقات بين مصر و"إسرائيل"

انفوغرافیک الاعتداء على الصحفيين سياسة اسرائيلية لطمس الحقيقة

هؤلاء الأطفال لا يعرفون معنى السعادة + صورة