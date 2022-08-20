حركة الشباب الصومالية تشن اعنف هجوم في مقديشو

خاص بالعالم

وقالَ شهودُ عيان إنّ الانفجارَين اللذَين وقعا في بضعِ دقائقَ خلَّفا ضحايا بين قتيلٍ وجريح في صفوفِ عمّالِ الإغاثة وعناصرِ القوات الأمنية وايضاً المدنيين الذين هرعوا إلى المكانِ على إثرِ الانفجارِ الأول.

ودمرتْ الاشتباكاتُ أجزاءً كبيرةً من الفندق بينما كانتْ القواتُ الحكومية تحاولُ انتزاعَ السيطرةِ على الفندق من المسلحين الذين تحصّنوا داخلَ الفندق.

وتجمعَ عشراتُ الأشخاص ليلَ الجمعةِ السبت أمامَ المبنى لمحاولةِ الحصولِ على معلوماتٍ عن أقاربِهم. وفندقُ حياة هو جهةٌ مفضّلة يرتادهُ أعضاءُ البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون، لكنْ لم تردْ معلوماتٌ عما إذا كانَ أيٌ منهم متواجداً في الفندقِ أم لا.

حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتلُ للإطاحةِ بالحكومةِ الصومالية منذُ أكثرَ من عشرِ سنوات، أعلنتْ مسؤوليتَها عن الهجومِ الذي يُعَدُّ أكبرَ هجومٍ تشهدهُ العاصمةُ الصومالية مقديشو منذُ انتخابِ الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/ايار الماضي.