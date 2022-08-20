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فاجعة تهز ليبيا.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقاً

فاجعة تهز ليبيا.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقاً
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

بعد فاجعة الأردن التي راح ضحيتها 5 أشقاء حرقاً، تكررت المأساة في ليبيا ولكن اختناقا، فقد لقي 5 أطفال أشقاء مصرعهم، إثر استنشاقهم لمبيد حشرات يحتوي على مواد سامة وقاتلة، مما أدى إلى اختناقهم، في فاجعة مؤلمة هزّت الليبيين.

العالم - ليبيا

وأوضح المستشفى الجامعي بالعاصمة طرابلس، في بيان، أن جميع الحالات وصلت ليل الخميس/الجمعة في حالة سيئة جدا، وأن طفلة تبلغ من العمر 7 أشهر وصلت مفارقة للحياة، بينما توفي ثلاثة أطفال آخرين فجر الجمعة، قبل أن يتوفى شقيقهم الخامس بعد الظهر.

وأشار إلى أن الأطباء وكل الكوادر العاملة بالمستشفى الجامعي "لا يزالون يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة 3 أشقاء آخرين للمتوفين يتواجدون في قسم عناية الأطفال".

وأكد المستشفى أن كل الأطباء والاختصاصيين حاولوا بكل ما بوسعهم إنقاذ الأطفال ولكن حجم التسمم كان كبيرا جدا، والحالات وصلت للمستشفى في غيبوبة كاملة.

ودعت إدارة المستشفى كل الأولياء إلى توخي الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية لما تحتويه من مواد سامة وقاتلة.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء أفراد العائلة المتوفين، الذين ينتمون إلى منطقة "زناتة" شرق العاصمة طرابلس، حيث يبلغ أكبرهم 14 سنة و أصغرهم رضيعة عمرها 7 أشهر، في حين لا تزال والدتهم في العناية المركزة.

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فاجعة تهز ليبيا.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقاً