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تغريدة لزعيم التيار الصدري في العراق: لا أخفي على شعبي شيئا ولن اجالس "الفاسدين" ومن يريد السوء او (قتلي) ان النيل ممن ينتمي الينا

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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