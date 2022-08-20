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وسائل إعلام مصرية: اندلاع حريق في مجمع تجاري كبير بالإسكندرية وقوات الدفاع المدني تعمل على إطفائه

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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