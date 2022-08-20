وزير هندي : نيودلهي متعهدة بتطوير وتجهيز ميناء جابهار

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح "سونفال" للصحافيين عقب زيارته لميناء جابهار اليوم السبت، ومباحثاته مع المسؤولين الايرانيين حول التعاون الايراني الهندي في مجال الموانئ والملاحة البحرية؛ مضيفا ان نيودلهي ستبذل جهدها لتحويل هذا الميناء الى قطب لتجارة الترانزيت على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ونوه ايضا بان زيارة رئيس وزراء الهند في 2016 الى ايران، شكلت انطلاقة لتوسيع التعاون المشترك وعزيمة البلدين على تحديث ميناء جابهار وتوفير ظروف تنموية جديدة فيه.

واعتبر سونفال، ميناء جابهار، انه يشكل بوابة لتجارة الترانزيت ويضطلع بدور خاص في مجال نقل السلع من ممر الشمال – جنوب.

واكد وزير الموانئ والملاحة البحرية الهندي، على ان نيودلهي اتخذت اجراءات مختلفة لزيادة حجم الترانزيت ولاسيما البضائع اليابانية والكورية ومن دول اسيا الوسطى، عبر ميناء جابهار؛ كما نظمت "برنامج جابهار" في مدينة مومباي بمشاركة وفود من ايران ودول اسيا الوسطى.

وفي اشارة الى زيارته الميدانية اليوم لميناء جابهار، اعتبر سونفال انها تدل على عزيمة الهند وتعهدها بشان تطوير هذا الميناء وتحويله الى قطب اقليمي ودولي في مجال تجارة الترانزيت.