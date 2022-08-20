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سوريا.. تعديل كميات الخبز الموزعة على المواطنين

سوريا.. تعديل كميات الخبز الموزعة على المواطنين
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أن تعديل كميات الخبز يشمل مخصصات الشخص الواحد والشخصين ولا يوجد تعديل على كميات الخبز لباقي الأشخاص.

العالم - سوريا

ولفت سوسي في بيان إلى أن الهدف من التعديل هو للمساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين حيث كانت البطاقة للشخص الواحد تحصل على 4 ربطات في الأسبوع والآن أصبحت 3 أما بطاقة الشخصين فكانت 6 ربطات في الأسبوع والآن أصبحت 5 ولا يوجد أي تغيير على الشرائح الأخرى.

وأشار سوسي إلى أن مخصصات الفرد اليومية لم تتغير بل هي أعلى من المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من مادة الخبز حسب الاحتياجات المحددة للفرد في مديرية المواد والأمن الغذائي.

وبين سوسي أن النفي الذي أصدرته الوزارة أمس كان للجداول التي تناولتها صفحات (الفيس بوك) وهي غير صحيحة لأنها تقول إن تخفيض مخصصات الخبز للمواطنين جميعاً.

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