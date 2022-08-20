سوريا.. تعديل كميات الخبز الموزعة على المواطنين

العالم - سوريا

ولفت سوسي في بيان إلى أن الهدف من التعديل هو للمساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين حيث كانت البطاقة للشخص الواحد تحصل على 4 ربطات في الأسبوع والآن أصبحت 3 أما بطاقة الشخصين فكانت 6 ربطات في الأسبوع والآن أصبحت 5 ولا يوجد أي تغيير على الشرائح الأخرى.

وأشار سوسي إلى أن مخصصات الفرد اليومية لم تتغير بل هي أعلى من المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من مادة الخبز حسب الاحتياجات المحددة للفرد في مديرية المواد والأمن الغذائي.

وبين سوسي أن النفي الذي أصدرته الوزارة أمس كان للجداول التي تناولتها صفحات (الفيس بوك) وهي غير صحيحة لأنها تقول إن تخفيض مخصصات الخبز للمواطنين جميعاً.