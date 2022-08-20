مباحثات سورية صربية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

العالم - سوريا

وقدم الدكتور عوض خلال اللقاء عرضاً موجزاً لآخر التطورات ولا سيما الآثار السلبية المستمرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا والتي تتسبب بتفاقم الوضع المعيشي للسوريين.. منوهاً في هذا السياق بأهمية الدعم الذي تقدمه الدول الصديقة في التخفيف من آثار هذه الإجراءات غير الشرعية.

وأعرب الدكتور عوض عن شكره وتقديره لصربيا على مواقفها الداعمة لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

وسلم الدكتور عوض رسالة دعوة لستاروفيتش موجهة من الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين إلى نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش لزيارة دمشق وذلك في ضوء تعزيز العلاقات في كل المجالات بين البلدين الصديقين.

بدوره أكد ستاروفيتش عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بلاده وسوريا في شتى المجالات مشدداً على عزم صربيا على تعزيز هذه العلاقات وعلى مواصلة دعمها لسيادة واستقلال سورية.

وشكر ستاروفيتش القيادة السورية على دعمها لسيادة صربيا في المحافل الدولية منوهاً بشجاعة الشعب السوري وصموده وكفاحه في وجه الإرهاب.

وأعرب ستاروفيتش عن شكره وتقديره للدعوة الموجهة لوزير الخارجية سيلاكوفيتش وأمل بتلبيتها بعد تشكيل الحكومة الصربية الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة مؤكداً أن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها كما أعرب عن اهتمام بلغراد بتبادل الزيارات على مستوى عال بين البلدين.

حضر اللقاء السفير ألكسندر يانكوفيتش مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الصربية.. ومن السفارة السورية الوزير المستشار عميد حمدان.