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أحزاب ومنظمات عربية تدين هجوم كيان الاحتلال على منظمات أهلية فلسطينية

أحزاب ومنظمات عربية تدين هجوم كيان الاحتلال على منظمات أهلية فلسطينية
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أدان 15 حزبا ومنظمة عربية، السّبت، هجوم كيان الاحتلال الصهيوني على مكاتب منظمات أهلية فلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الخميس، وإغلاقها.

العالم ـ فلسطين

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن 15 حزبا ومنظمة من عدة دول عربية على غرار تونس والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان.

ومن بين الموقعين حزب العمال (تونس) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (مصر)، وحركة نستطيع (موريتانيا) وحزب النهج الديمقراطي العمالي (المغرب) وحزب الشعب الديمقراطي (الأردن) والحزب الشيوعي (لبنان) وحزب العمال الاشتراكي (الجزائر/مجمد).

واعتبرت الأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان الذي نشره حزب العمال التونسي على صفحته في فيسبوك، أن تلك خطوة “تدل على الطبيعة الإرهابية لكيان الاحتلال الذّي يصادر الأرض ويقمع الشعب ويضيق الخناق ويمنع منظمات وجمعيات يشكلها الشعب الفلسطيني للدفاع عن كيانه وحقوقه وتطلعاته”.

كما شددت، على “تضامنها المبدئي وغير المشروط مع المنظمات المستهدفَة بالقمع”.

ودعا البيان “الهيئاتٍ الحقوقية التقدمية والقوى المناهضة للاحتلال في كامل أنحاء العالم إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة اللازمة لفضح الكيان الصهيوني والتشهير بسياساته القهرية”.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت، الخميس، مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقتها وصادرت ممتلكاتها.

والمنظمات السبع هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين.

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أحزاب ومنظمات عربية تدين هجوم كيان الاحتلال على منظمات أهلية فلسطينية